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Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников

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Глава МВД поблагодарил их за добрые поступки.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников. Об этом сообщила журналистам представитель ведомства Ирина Волк.

Награждение было приурочено к Международному дню защиты детей. Одиннадцать детей получили награды от Колокольцева. Глава МВД поблагодарил их за добрые поступки и отметил, что их всех объединяет благородство и ответственность.

Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи - и это вдвойне отрадно.

Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Ранее Путин заявил, что анимация является фундаментом воспитания детей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: владимир колокольцев, дети, мвд россии, награждение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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