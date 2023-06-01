Глава МВД поблагодарил их за добрые поступки.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил детей за помощь полиции в поимке преступников. Об этом сообщила журналистам представитель ведомства Ирина Волк.

Награждение было приурочено к Международному дню защиты детей. Одиннадцать детей получили награды от Колокольцева. Глава МВД поблагодарил их за добрые поступки и отметил, что их всех объединяет благородство и ответственность.

Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи - и это вдвойне отрадно. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Ранее Путин заявил, что анимация является фундаментом воспитания детей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА