Путин: анимация является фундаментом воспитания детей

Анимация является фундаментом воспитания детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выставке, посвященной креативной экономике.
Глава государства назвал важными предложения председателя совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой о поддержке производителей детских игрушек с героями мультипликации. Он подчеркнул, что это огромная индустрия.
Конечно, если это на нашей исторической, художественной базе делать, на базе нашей культуре - это очень важно.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток.
Видео: kremlin.ru
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