Путин: НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток

НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выставке, посвященной креативной экономике.
Глава государства отметил, что с самого начала Украина объявила себя нейтральным государством, после чего встала на другой путь и захотела присоединиться к альянсу. Путин отметил, что НАТО создавали для борьбы с СССР и Россией.
Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, да еще и до Украины добрались.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин выступил с заявлением по поводу атак беспилотников в Москве.
Видео: kremlin.ru
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