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Путин: НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток

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Президент отметил, что альянс создавали для борьбы с СССР и Россией.

НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выставке, посвященной креативной экономике.

Глава государства отметил, что с самого начала Украина объявила себя нейтральным государством, после чего встала на другой путь и захотела присоединиться к альянсу. Путин отметил, что НАТО создавали для борьбы с СССР и Россией.

Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, да еще и до Украины добрались.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин выступил с заявлением по поводу атак беспилотников в Москве.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, нато, президент россии, расширение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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