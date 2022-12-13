Владимир Путин выступил с заявлением по поводу атак беспилотников в Москве

Глава РФ оценил ситуацию с дронами ВСУ.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал атаку украинских беспилотников по Москве и Московской области. Глава государства напомнил о том, что Вооруженные силы РФ наносят ракетные удары исключительно по военным объектам и инфраструктуре Украины. При этом военные используют только высокоточное оружие. Глава государства подчеркнул, что отечественная система противовоздушной обороны столицы сработала в штатном режиме, однако "есть над чем поработать". По мнению политика, этими действиями дронов ВСУ противники провоцируют Кремль на принятие "зеркальных решений". Лидер страны пояснил, что в настоящее время власти будут смотреть, что можно сделать в связи с ситуацией.

Путин: Россия 2-3 дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

Фото и видео: Kremlin.ru