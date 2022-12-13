Путин: Россия 2-3 дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины

Глава РФ рассказал о выполнении боевой задачи в рамках СВО.

Российский президент Владимир Путин сообщил журналистам об ударе Вооруженных сил РФ по штабу военной разведки Украины.Таким образом политик оценил деятельность киевского режима, связанного с атакой беспилотниками по Москве и Московской области. Информацией политик поделился в рамках своего рабочего посещения центра "Зотов".

Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад... Владимир Путин, президент РФ

Путин: Украину контролировали люди, которые встали на путь создания анти-России.

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