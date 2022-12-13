Глава РФ рассказал о пути, который выбрал Запад после распада СССР.

Территорией, которая называется Украиной, все последние годы руководили связанные с коллективным Западом люди, создававшие "антироссию". Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами сделал глава государства Владимир Путин. Российский президент добавил, что конкуренция между Москвой и Киевом была неизбежной после распада Советского Союза. Политик заметил, что изначально власти в РФ предполагали, что эта конкуренция будет вестись цивилизованным образом, но "геополитические оппоненты" стали промывать мозги украинским коллегам, а также жителям постсоветского пространства.

Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала (после развала СССР) фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территорией антироссию. Владимир Путин, президент России

Владимир Путин напомнил о том, что после распада СССР Москва годами пыталась выстроить братские отношения с Киевом, "чуть ли не бесплатно" поставляя энергетические ресурсы и давая стране денежные кредиты. По его мнению, сейчас перед недружественными странами и стратегическими противниками России стоит задача по дезинтеграции страны.

Путин: пограничники будут использовать все средства для защитить суверенитета страны.

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