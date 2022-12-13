Путин: пограничники будут использовать все средства для защитить суверенитета страны

Глава государства отдельно отметил всех пограничников, которые участвуют в спецоперации.

Российские пограничники будут использовать все средства для защитить суверенитета страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем пограничника.

Глава государства отдельно отметил всех пограничников, которые участвуют в спецоперации. Президент уверен, что они и впредь будут действовать эффективно, смело и четко. Он также призвал пограничников обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Ранее Путин заявил о развитии российского бизнеса после ухода зарубежных брендов.

Видео: kremlin.ru