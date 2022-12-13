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Путин: пограничники будут использовать все средства для защитить суверенитета страны

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Глава государства отдельно отметил всех пограничников, которые участвуют в спецоперации.

Российские пограничники будут использовать все средства для защитить суверенитета страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем пограничника.

Глава государства отдельно отметил всех пограничников, которые участвуют в спецоперации. Президент уверен, что они и впредь будут действовать эффективно, смело и четко. Он также призвал пограничников обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Ранее Путин заявил о развитии российского бизнеса после ухода зарубежных брендов.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, пограничники, президент россии, суверенитет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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