Путин заявил о развитии российского бизнеса после ухода зарубежных брендов

По словам главы государства, представители малого и среднего предпринимательства постепенно занимают ниши на внутреннем рынке.

Российский бизнес активно осваивает рынок после частичного ухода из страны зарубежных транснациональных компаний. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

По словам главы государства, представители малого и среднего предпринимательства постепенно занимают ниши на внутреннем рынке.

В начале 1990-х годов наш рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. Конечно, российские предприниматели, объективно, практически не могли с ними конкурировать. Пришло время возвращать свои позиции. Владимир Путин, президент РФ

.Ранее мы сообщили о том, что почти 250 судов планируется произвести в РФ до 2027 года.

Видео: Kremlin.ru