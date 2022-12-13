Путин: почти 250 судов планируется произвести в РФ до 2027 года

До 2027 года в России должны быть созданы почти 250 судов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства подчеркнул, что половина судов, о которых идёт речь - крупнотоннажные.
Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин рассказал о важности предпринимательства для развития страны.
Видео: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все