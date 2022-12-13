Путин рассказал о важности предпринимательства для развития страны

Глава России оценил важность частного бизнеса для развития экономики.

В плановой экономической системе невозможно было бы добиться результата развития страны без сферы предпринимательства. Соответствующее заявление на рабочей встречи с представителями всероссийской общественной организации "Деловая Россия" сделал глава государства Владимир Путин. Политик оценил рост показателей, которые страна достигает за счет формирования за последние годы касты бизнес-сообщества.

Если бы не было создано... наверное, результат был бы другой. В плановой экономике, мне кажется, было бы практически невозможно добиться результата. Владимир Путин, президент РФ

Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин.

Фото и видео: Kremlin.ru