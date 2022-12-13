Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин

Глава РФ рассказал о хороших темпах восстановления экономики в стране после ухода с рынка иностранных компаний.

Западные компании, которые вывели собственный бизнес с территории России, не ожидали от страны такой прыти, при которой отечественный бизнес окреп настолько, что достаточно легко занял освободившиеся экономические ниши по всем основным отраслям. Соответствующее заявление в рамках выступления перед членами общероссийской общественной организации "Деловая Россияя" сделал глава государства Владимир Путин. Политик пояснил, что все еще фиксируются некоторые проблемы, но логистика и торговые цепочки находятся в процессе восстановления. По мнению российского президента, сейчас состояние внутреннего рынка, промышленного и экономического роста в стране фиксируется на таком хорошем уровне, "чем когда либо".

Такой прыти, похоже, от нас никто не ожидал. Удивительно даже для меня. Но это результат зрелости наших людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта... Владимир Путин, президент РФ

Путин уверен, что "у России будущее хорошее".

Фото и видео: Kremlin.ru