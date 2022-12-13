Путин уверен, что "у России будущее хорошее"

Глава России встретился с представителями "Деловой России".

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что страну ждет хорошее будущее, а также отметил огромные ресурсы, которыми обладает Россия. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках рабочей встречи с членами "Деловой России". Политик пояснил, что в первую очередь говорит о значительном человеческом капитале.

Оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы... Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил участникам ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию.

Фото и видео: Kremlin.ru