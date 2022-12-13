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Путин предложил участникам ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию

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По словам главы государства, необходимо создать технологические альянсы с привлечением третьих стран.

Президент России Владимир Путин предложил участникам саммита ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию. Об этом он заявил в ходе заседания совета в расширенном составе.

По словам главы государства, необходимо создать технологические альянсы с привлечением третьих стран. Он подчеркнул, что на сегодняншний день востребованы слаженные усилия по укреплению технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики.

Ранее Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, еаэс, президент россии, технологическое развитие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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