Путин предложил участникам ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию

Президент России Владимир Путин предложил участникам саммита ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию. Об этом он заявил в ходе заседания совета в расширенном составе.
По словам главы государства, необходимо создать технологические альянсы с привлечением третьих стран. Он подчеркнул, что на сегодняншний день востребованы слаженные усилия по укреплению технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики.
Ранее Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС.
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