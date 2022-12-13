Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС

Глава РФ принял участие в заседании Высшего совета ЕАЭС в узком кругу.

Сотрудничество стран-участниц в рамках ЕАЭС ( Евразийского экономического союза) продвигается весьма успешно, а Москва высоко ценит взаимодействие и выстраивает отношения на принципах партнерства. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Высшего совета в узком составе сделал российский президент Владимир Путин. Политик сослался на слова своего коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что в ЕАЭС основным бенефициаром остается Ереван так как именно там фиксируется наибольший темп экономического развития. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заметил, что рост ВВП страны составил 12,1 процентов.

Хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно... Владимир Путин, президент РФ

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