Фикиле Мбалула рассказал, что не собирается арестовывать российского президента, если тот посетит Южную Африку.

Генеральный секретарь Африканского национального конгресса Фикиле Мбалула пресёк провокацию телеканала BBC в интервью, рассказав иностранному журналисту о том, чтоготов пригласить российского президента Владимира Путина в регион "хоть завтра". Соответствующее заявление глава АНК сделал во время разговора о том, готовы ли власти арестовать главу РФ в том случае, если тот прибудет в ЮАР с официальным визитом. Сотрудник СМИ напомнил, что Южная Африка является членом Международного уголовного суда, поэтому если Владимир Путин приедет туда в августе 2023 года, то правительство "обязано аркстовать его". Таким образом корреспондент оценивал выданный Международным уголовным судом ордер в отношении российского политика. Интервьюер пытался объяснить, что ордер на арест Владимира Путина сотрудники МУС выдали в связи с "военными преступлениями". Генсек АНК спросил о том, не забыл ли представитель BBC о военных преступлениях его собственной страны, которые совершались на территории Афганистана и Ирака.

Вы не смогли разобраться в собственной войне. Где оружие массового уничтожения?! Тони Блэр ведь был в Ираке и говорил, что там есть оружие массового уничтожения. А ведь в Ираке и Афганистане погибло более миллиона человек и оружие массового уничтожения так и не нашли. Кто-нибудь хоть рот открыл против этого в Соединенном Королевстве? Фикиле Мбалула, генсек АНК

Фикиле Мбалула уверен в том, что в действительности коллективный Запад не прилагает никаких усилий по достижению мирного урегулирования украинского кризиса, а только бесконечно предъявляет новые обвинения. Эксперт полагает, что аналогичное бездействие также характерно для международных структур. Далее журналист BBC перевести разговор в другое русло, затронув вопросы, касающиеся развития Африки и внутренней ситуации в регионе.

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт