Черчесов заявил, что хочет работать в России

В начале 2025-го тренер покинул сборную Казахстана.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хочет работать на родине. Об этом он рассказал в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

По словам 61-летнего специалиста, деньги для него не были мотивацией. Черчесов подчеркнул, что перед тем, как приступать к работе, должно быть понимание, куда ты едешь и будет ли рядом семья.

Пока я здесь и ещё раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

Напомним, последним местом работы Станислава Черчесова была сборная Казахстана. В январе 2025 года он покинул команду после неудачного выступления в Лиге наций. Казахстан набрал всего одно очко в шести играх в своей группе.

Ранее мы сообщали, что защитник "Зенита" Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России.

Фото: rfs.ru