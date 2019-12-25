Бразилец получил прошлой осенью российский паспорт.

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

В список национальной команды вошли 42 футболиста. В него вошел 30-летний игрок сине-бело-голубых. Для Сантоса это первый вызов в сборную России. Отметим, что в октябре 2024 года он получил российский паспорт. Сборная России сыграет в марте товарищеский матч против Замбии. Точную дату и место проведения встречи назовут позже.

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Фото: fc-zenit.ru