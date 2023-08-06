Форвард помог "Сантосу" одержать гостевую победу.

Нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии по футболу Неймар забил гол прямым ударом с углового. Игрок помог своей команде одержать победу.

В игре 12-го тура чемпионата бразильского штата Сан-Паулу "Сантос" обыграл на выезде "Интернасьонал Лимейра" со счетом 3:0. В момент исполнения углового 33-летний футболист закрутил мяч прямым ударом в штангу, от которой тот влетел в ворота хозяев. Также Неймар отметился двумя голевыми передачами на Тикиньо, оформившего дубль.

Напомним, в январе 2025 года Неймар перешел в "Сантос" из "Аль-Хиляля". Форвард провел за клуб шесть матчей, забил два гола и отдал три передачи.

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Видео: YouTube / TNT Sports Brasil