"Зенит" объявил о трансфере Зделара из ЦСКА

Контракт с игроком заключен до конца сезона 2025/26.

Полузащитник сборной Сербии Саша Зделар перешел в "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Контракт с 29-летним футболистом, выступавшим за московский ЦСКА, заключен до конца сезона 2025/26. В "Зените" отметили, что в настоящий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий.

Саша Зделар играл в ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 21 матч во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Ранее мы сообщали, что объекты Большой Лахты окрасятся в цвета футбольного "Зенита".

Фото: pfc-cska.com