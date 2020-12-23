Объекты Большой Лахты окрасятся в цвета футбольного "Зенита"

25 мая самому титулованному футбольному клубу России исполнится 100 лет.

В преддверии столетнего юбилея петербургской футбольной команды "Зенит", который будет отмечаться 25 мая, город преобразится в сине-бело-голубых тонах. За 100 дней до знаменательной даты, помимо "Лахта Центра", специальной подсветкой порадует петербуржцев целый архитектурный ансамбль, сообщили в пресс-службе.

Сине-бело-голубые огни в честь "Зенита" зажгутся на главных объектах Большой Лахты: вантовом мосту через Петровский фарватер, в общественном пространстве "Флагшток" и на стадионе "Газпром Арена".

"Тематические подсветки "Лахта Центра" каждый раз привлекают особое внимание петербуржцев и гостей города, о чём свидетельствуют сотни красивых фотографий в социальных сетях после каждого такого "включения" пресс-служба "Лахта Центра"

Ранее Piter.TV сообщал, что билеты на экскурсию в "Лахта Центр" раскупили на 3 суток вперёд.

Фото: Telegram-канал "Lakhta Center / Лахта Центр"