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Объекты Большой Лахты окрасятся в цвета футбольного "Зенита"
Сегодня, 13:59
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Объекты Большой Лахты окрасятся в цвета футбольного "Зенита"

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25 мая самому титулованному футбольному клубу России исполнится 100 лет.

В преддверии столетнего юбилея петербургской футбольной команды "Зенит", который будет отмечаться 25 мая, город преобразится в сине-бело-голубых тонах. За 100 дней до знаменательной даты, помимо "Лахта Центра", специальной подсветкой порадует петербуржцев целый архитектурный ансамбль, сообщили в пресс-службе.

Сине-бело-голубые огни в честь "Зенита" зажгутся на главных объектах Большой Лахты: вантовом мосту через Петровский фарватер, в общественном пространстве "Флагшток" и на стадионе "Газпром Арена".

"Тематические подсветки "Лахта Центра" каждый раз привлекают особое внимание петербуржцев и гостей города, о чём свидетельствуют сотни красивых фотографий в социальных сетях после каждого такого "включения"

пресс-служба "Лахта Центра"

Ранее Piter.TV сообщал, что билеты на экскурсию в "Лахта Центр" раскупили на 3 суток вперёд.

Фото: Telegram-канал "Lakhta Center / Лахта Центр"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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