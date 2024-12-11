Билеты на экскурсию в "Лахта Центр" раскупили на 3 суток вперёд

С 7 по 9 февраля попасть на уникальную смотровую площадку уже никто не сможет.

Все билеты на экскурсии на смотровую площадку "Лахта Центра" проданы в первый же день после открытия. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте небоскреба.

Первые экскурсии состоятся 7, 8 и 9 февраля. Они рассчитаны на 1,5 часа, а стоимость посещения составила 1500 рублей. Смотровая площадка находится на высоте 365 метров, на уровне 83-го этажа. Подъем займет чуть больше минуты благодаря скоростным лифтам.

Посетить площадку можно только в составе организованных экскурсий, индивидуальный доступ не предусмотрен. Билеты продаются через сайт "Лахта Центра", однако на ближайшие даты мест уже нет. Временные слоты на 10 февраля и позднее при этом попросту отсутствуют на сайте по состоянию на 16.00 от 06 февраля.

Фото: telegram / Lakhta center