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Ван Дамм обратился к Путину с предложением стать послом мира

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Американский актер надеется приехать в Россию с визитом.

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм обратился к российскому руководству и лично президенту Владимиру Путину. Иностранец заявил, что хочет приехать в Россию и стать послом мира. Видеозапись с его обращением разместила в среду, 16 апреля, в собственном Telegram-канале украинская журналистка с Донбасса Диана Панченко. В комментарии звезда отметила, что хочет обсуждать с Кремлем исключительно "мир, спорт и счастье".

Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать все так, как вы этого хотите, чтобы мы стали послами мира. Я бы хотел им быть. Было бы большой честью иметь такой титул.

Жан-Клод Ван Дамм, актер

На видеоролике, размещенном в социальных сетях, также присутствует мужчина, которого ряд СМИ назвали украинским бизнесменом, олигархом и бывшим депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. 

Солист Coldplay на концерте в Сеуле спел песню для зрителя из России.

Фото и видео: Telegram / Панченко

Теги: жан-клод ван дамм, посол мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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