Ван Дамм обратился к Путину с предложением стать послом мира

Американский актер надеется приехать в Россию с визитом.

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм обратился к российскому руководству и лично президенту Владимиру Путину. Иностранец заявил, что хочет приехать в Россию и стать послом мира. Видеозапись с его обращением разместила в среду, 16 апреля, в собственном Telegram-канале украинская журналистка с Донбасса Диана Панченко. В комментарии звезда отметила, что хочет обсуждать с Кремлем исключительно "мир, спорт и счастье".

Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать все так, как вы этого хотите, чтобы мы стали послами мира. Я бы хотел им быть. Было бы большой честью иметь такой титул. Жан-Клод Ван Дамм, актер

На видеоролике, размещенном в социальных сетях, также присутствует мужчина, которого ряд СМИ назвали украинским бизнесменом, олигархом и бывшим депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

Солист Coldplay на концерте в Сеуле спел песню для зрителя из России.

Фото и видео: Telegram / Панченко