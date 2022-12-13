Актер оценил единогласное решение судей в Лос-Анджелесе.

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм раскритиковал работу судейного состава в поединке между своим соотечественником Дэвином Хейни и украинским боксером Василием Ломаченко. Соответствующее заявление звезда шоу-бизнеса сделал в собственном аккаунте в социальных сетях. Напомним, что сражение за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе прошел в субботу в городе Лас-Вегас. Он завершился победой американского спортсмена по единогласному постановлению судей, которое он приняли по итогам 12 раундов. Ранее гражданин США успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Разница - 11 лет. Этот парень (Хейни) сегодня проиграл, а Ломаченко – победил, всё просто. Это американская публика, работают три судьи из США. Я знаю бокс и боевые единоборства, и этот парень точно проиграл... Жан-Клод Ван Дамм, актер США

Кремлёв сообщил, что IBA подписала соглашение о сотрудничестве с ООН.

Фото и видео: Instagram (социальная сеть, которая запрещена на территории России как экстремистская) / jcvd