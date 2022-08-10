"Монако" Головина вылетел из Лиги чемпионов

Российский полузащитник провел на поле 53 минуты.

"Монако" уступил "ПСВ" со счетом 2:3 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Филипс" в Эйндховене.

В основное время команды не смогли определить сильнейшего, забив друг другу по два мяча. Победный гол на 109-й минуте забил нападающий "ПСВ" Люк Де Йонг. По сумме двух матчей (4:3) дальше прошел клуб из Голландии.

Полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле 53 минуты и отметился желтой карточкой.

Ранее мы сообщали, что "Ференцварош" Черчесова уступил "Карабаху" в квалификации Лиги чемпионов.

Видео: YouTube / PSV