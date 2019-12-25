"Зенит" интересуется Головиным

Полузащитник играет в "Монако" с 2018 года.

Футбольный клуб "Зенит" интересуется полузащитником "Монако" и сборной России Александром Головиным. Об этом заявил заместитель председателя правления "Зенита" Андрей Аршавин в интервью "Российской газете".

По словам экс-футболиста, сине-бело-голубые находятся в контакте с агентом 29-летнего футболиста. Он подчеркнул, что у агента есть также подопечные игроки в академии "Зенита".

Так или иначе, мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет и какие у него мысли? Андрей Аршавин, заместитель председателя правления "Зенита"

Александр Головин играет в "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее Дркушич заявил, что "Зенит" должен быть на первом месте в РПЛ.

Фото: asmonaco.com