  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дркушич заявил, что "Зенит" должен быть на первом месте в РПЛ
Сегодня, 8:45
53
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Дркушич заявил, что "Зенит" должен быть на первом месте в РПЛ

0 0

Сине-бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич заявил, что "Зенит" должен быть на первом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

После 15-ти туров сине-бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 30 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. Словенский защитник отметил, что результат "Зенита" в первом круге чемпионат мог быть лучше.

Думаю, "Зенит" всегда должен быть на первом месте. Пока мы не там, не совсем довольны.

Ваня Дркушич, защитник "Зенита"

В нынешнем сезоне Ваня Дркушич провел в составе "Зенита" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Семак объяснил, почему "Зенит" не смог обыграть "Крылья Советов".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: ваня дркушич, российская премьер-лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии