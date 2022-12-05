Дркушич заявил, что "Зенит" должен быть на первом месте в РПЛ

Сине-бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич заявил, что "Зенит" должен быть на первом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

После 15-ти туров сине-бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 30 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. Словенский защитник отметил, что результат "Зенита" в первом круге чемпионат мог быть лучше.

Думаю, "Зенит" всегда должен быть на первом месте. Пока мы не там, не совсем довольны. Ваня Дркушич, защитник "Зенита"

В нынешнем сезоне Ваня Дркушич провел в составе "Зенита" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Фото: fc-zenit.ru