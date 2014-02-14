Семак объяснил, почему "Зенит" не смог обыграть "Крылья Советов"

Сине-бело-голубые набрали 30 очков в РПЛ.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему его команда не смог обыграть самарские "Крылья Советов". Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов" (1:1). Единственный мяч в составе сине-бело-голубых забил полузащитник Максим Глушенков. По словам Семака, на поле в Самаре отсутствовал газон, и игра напоминала весенний футбол.

И в этом отношении, конечно, говорить о каких-то комбинациях, показывать потоньше футбол, наверное, нет возможности. Все сводилось как раз к борьбе, к длинным передачам, к подборам. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" идет на третьем месте, набрав 30 очков. Команда отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка.

Ранее мы сообщали, что матч "Зенита" против "Крыльев Советов" могут перенести из-за состояния поля в Самаре.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)