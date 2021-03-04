Матч "Зенита" против "Крыльев Советов" могут перенести из-за состояния поля в Самаре

Встреча должна пройти 9 ноября.

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и "Зенитом" могут перенести из-за состояния поля в Самаре. Об этом сообщает "РБ Спорт".

По информации источника, газон на стадионе "Солидарность Самара Арена" находится в плохом состоянии. Отмечается, что ранее на территории арены прошли мероприятия по легкой атлетике. Эксперты РПЛ должны приехать в Самару, чтобы оценить состояние газона и принять решение о вероятном переносе матча.

Встреча должна пройти 9 ноября. Рассматривается вариант, при котором команды могут поменяться домашними играми, и "Зенит" примет "Крылья Советов" на своем поле. В противном случае игру перенесут на резервную дату.

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. "Крылья Советов" с 13 очками занимают 13-е место.

Ранее игрок "Зенита" Луис Энрике стал кандидатом на попадание в сборную года ФИФА.

Фото: fc-zenit.ru