Игрок "Зенита" Луис Энрике стал кандидатом на попадание в сборную года ФИФА
Сегодня, 9:57
Игрок "Зенита" Луис Энрике стал кандидатом на попадание в сборную года ФИФА

В список кандидатов вошли 88 игроков.

Полузащитник "Зенита" и сборной Бразилии по футболу Луис Энрике стал кандидатом на попадание в сборную года Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В список кандидатов вошли 88 игроков. В их числе оказался 24-летний бразилец. Также в числе номинантов присутствуют обладатель Золотого мяча Усман Дембеле, чемпион мира Лионель Месси, полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия и другие.

Напомним, Луис Энрике играет в "Зените" с января 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе сине-бело-голубых 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее Педро заявил, что "Зенит" может отыграться после поражения от "Динамо".

Фото: fc-zenit.ru

