Педро заявил, что "Зенит" может отыграться после поражения от "Динамо"

В первом матче плей-офф Кубка России команда уступила со счетом 1:3.

Полузащитник "Зенита" Педро заявил, что команда может отыграться после поражения от "Динамо" в Кубке России. Его слова приводит "Матч ТВ".

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России "Зенит" уступил на своем поле "Динамо" со счетом 1:3. Единственный мяч в составе хозяев забил Педро. По словам 19-летнего игрока, сине-бело-голубым необходимо сделать выводы и двигаться дальше. Ответный матч состоится в Москве 27 ноября.

Будет непростая игра, но каждый из нас уверен, что мы сможем одержать победу в Москве и пройти дальше. Педро, полузащитник "Зенита"

Напомним, что Педро играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Фото: fc-zenit.ru