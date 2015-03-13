  1. Главная
"Аль-Ахли" готов купить Педро у "Зенита" за 55 млн евро
Сегодня, 13:07
145
d_s_sarkisov

Полузащитник провел 15 матчей в нынешнем сезоне.

Полузащитник "Зенита" Педро близок к переходу в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство "Аль-Ахли" ведет переговоры с сине-бело-голубыми по трансферу 19-летнего бразильца. Сумма вероятной сделки оценивается в 55 млн евро.

Напомним, Педро играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее экс-защитник "Зенита" Фернанду Мейра заявил о желании возглавить команду.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: педро, трансферные слухи, фк аль-ахли, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

