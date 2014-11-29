Экс-защитник "Зенита" Фернанду Мейра заявил о желании возглавить команду

Португалец играл за сине-бело-голубых с 2009-го по 2011 год.

Бывший защитник "Зенита" и сборной Португалии по футболу Фернанду Мейра заявил о желании вернуться в Петербург. Об этом он рассказал в интервью "Матч ТВ".

По словам 47-летнего португальца, он был бы рад стать новым главным тренером "Зенита". Мейра отметил, что для этого необходимо пройти курс, который продлится 5-6 лет. Также экс-футболист добавил, что провел хороший этап карьеры в составе сине-бело-голубых.

Фернанду Мейра играл в "Зените" с 2009-го по 2011 год. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. На его счету 53 матча и один забитый гол.

Фото: fc-zenit.ru