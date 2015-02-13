"Зенит" не сыграет с "Овьедо" из-за проблем с визами и въездом в Испанию

У сине-бело-голубых также сорвались товарищеские матчи с "Севильей" и "Стандардом".

"Зенит" не сыграет товарищеский матч с испанским "Овьедо" во время международной паузы. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на спорте".

По информации источника, испанский клуб не смог предоставить гарантии получения виз и беспрепятственного въезда российской команды в страну. При этом руководство испанской Ла Лиги и УЕФА одобрили проведение товарищеского матча между клубами. Кроме того, у "Зенита" сорвались переговоры о проведении товарищеских матчей с "Севильей" и бельгийским "Стандардом".

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 20 очков в 11 турах.

