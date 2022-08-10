В свою команду экс-футболист включил Месси.

Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдиньо составил свою команду мечты в Лиге чемпионов. Об этом сообщает портал Give me sport.

Экс-футболист выбрал тех игроков, с которыми лично выступал и против кого играл в период своей карьеры. На позицию вратаря Роналдиньо выбрал Джанлуиджи Буффона. В защиту бразилец поставил Кафу, Роберто Карлоса, Паоло Мальдини и Джона Терри. В линию полузащиты вошли Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле и Кака. В атаку Роналдиньо выбрал три форвардов Лионель месси-Роналдо-Тьерри Анри.

Ранее мы сообщали, что "Челси" выкупит трансфер Санчо.

Фото: fcbarcelona.com