Белый дом проинформирован о задержании американского военнослужащего в России

Джон кирби направил журналистов для получения комментариев к пресс-службе Пентагона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в курсе задержания военнослужащего США в России, о котором сообщила ранее местная телекомпания NBC. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник переадресовал следующие вопросы по поводу ситуации с официальным представителям Пентагона.

Я не могу сейчас особо говорить об этом, надеюсь, вы это понимаете? Этот вопрос лучше задать нашим коллегам из Минобороны, но мы знаем об этом деле. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Байден заявил, что операция в Рафахе поставила бы под угрозу жизни 1 млн человек.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television