Байден заявил, что операция в Рафахе поставила бы под угрозу жизни 1 млн человек

Джон Кирби напомнил о позиции США по наземной операции ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

Американский президент Джо Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром еврейского государства Биньямину Нетаньяху от 6 мая, что возможная военная операция еврейского государства в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, поставила бы под угрозу жизни более 1 млн палестинцев. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы ясно выразили свое мнение по поводу операции в Рафахе, которая потенциально может поставить под угрозу жизни более 1 млн невинных людей. Сделка с освобождением заложников была бы наилучшим способом избежать подобного исхода. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Иностранный чиновник отказался обсуждать со СМИ детали возможной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в регионе конфликта. Джон Кирби счел, что власти в Белом доме были последовательны, говоря о том, что н поддерживают наземную операцию в Рафахе, так как она подвергнет большинство мирных жителей в этом районе большому риску.

Белый дом отказался подтвердить данные о приостановке поставки снарядов Израилю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television