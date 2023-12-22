Джон Кирби не отреагировал на материал Axios.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказалась подтверждать сведения о приостановке поставки властями США боевых снарядов Израилю. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный специалист заметил, что международные обязательства США перед еврейским государством в области безопасности остаются непоколебимыми.

Я не стану подтверждать эту публикацию. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что пятого мая новостной портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников уведомил читателей о то, что американская администрация на прошлой неделе приостановила поставки боеприпасов в Израиль. Это произошло якобы впервые с 7 октября 2023 года. Этот шаг, по словам местных чиновников, вызвал серьезную обеспокоенность у Иерусалима, которые начали выяснять причины задержки поставок зарубежных снарядов.

Белый дом фактически исключил вариант перехвата ВС США ракет РФ в ходе СВО.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television