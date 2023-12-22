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Белый дом фактически исключил вариант перехвата ВС США ракет РФ в ходе СВО

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Джон Кирби оценил возможное вмешательство ВС США в региональный конфликт Москвы и Киева.

Американская администрация фактически исключила возможность использования Вооруженных сил США для перехвата российских ракет и беспилотников, используемых  в ходе специальной военной операции на территории Украины,, невзирая на участие Вашингтона в отражении воздушного удара Ирана по Израилю.  Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.  Пресса хотела узнать у иностранного чиновника о том, почему власти страны не стали перехватывать дроны и ракеты, применяемые Россией в ходе своей СВО.

Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз. Президент с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что Вашингтон поставлял Киеву средства противовоздушной обороны, но сейчас не может это делать в виду отсутствия дополнительного финансирования и ассигнования, выделяемого на нужды национальной безопасности.

Белый дом выступил против разделения законопроекта о выделении помощи Украине и Израилю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, всу, джон кирби, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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