Белый дом фактически исключил вариант перехвата ВС США ракет РФ в ходе СВО

Джон Кирби оценил возможное вмешательство ВС США в региональный конфликт Москвы и Киева.

Американская администрация фактически исключила возможность использования Вооруженных сил США для перехвата российских ракет и беспилотников, используемых в ходе специальной военной операции на территории Украины,, невзирая на участие Вашингтона в отражении воздушного удара Ирана по Израилю. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Пресса хотела узнать у иностранного чиновника о том, почему власти страны не стали перехватывать дроны и ракеты, применяемые Россией в ходе своей СВО.

Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз. Президент с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что Вашингтон поставлял Киеву средства противовоздушной обороны, но сейчас не может это делать в виду отсутствия дополнительного финансирования и ассигнования, выделяемого на нужды национальной безопасности.

Белый дом выступил против разделения законопроекта о выделении помощи Украине и Израилю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television