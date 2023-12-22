Белый дом выступил против разделения законопроекта о выделении помощи Украине и Израилю

Джон Кирби оценил предложение Майка Джонсона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене выступает против того, чтобы Палата Представителей Конгресса США разбивала законопроект о дополнительной финансовой помощи Израилю и Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник призвал законодателей принять тот документ, который ранее был одобрен Сенатом.

У нас есть два хороших друга, Израиль и Украина, которые борются за свой суверенитет, но борются по-разному. И время здесь не на чьей-либо стороне в обоих случаях. Поэтому им нужно действовать быстро, и необходимо, чтобы помощь была оказана ЦАХАЛу и ВСУ. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

На уточняющий вопрос СМИ эксперт пояснил, что администрация Байдена не хочет, чтобы местные политики разделяли законопроект, так как Белый дом нашел "лучший и самый быстрый способ" поддержать своих международных союзников и партнеров.

США не получали от Ирана данных о сроках и целях удара по Израилю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television