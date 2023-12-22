США не получали от Ирана данных о сроках и целях удара по Израилю

Джон Кирби и Мэттью Миллер прокомментировали осведомленность Вашингтона о действиях Ирана на Ближнем Востоке.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не получали от Ирана информации ни о сроках удара по территории Израиля, ни о выбранных властями в Тегеране целях. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее схожую позицию прессе огласил руководитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер.

Мы действительно получали сигналы от Ирана. И они получали сигналы от нас. Но никогда не было никаких сигналов нам или кому бы то ни было еще о сроках, целях или типе ответа. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television