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Байден дал понять Нетаньяху, что может пересмотреть политику по конфликту в Газе

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Глава США провел телефонный разговор с руководством еврейского государства.

Американский президент Джо Байден дал понять в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что в случае отсутствия изменений в гуманитарной ситуации в секторе Газа властям США придется пересмотреть свою внешнюю политику по конфликту на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник прокомментировал необходимость защиты мирного населения в палестинском анклаве.

Если не будет изменений в объемах поступающей помощи,подвижек в вопросе установления прекращения огня, которое позволит освободить заложников и доставить больше помощи, он должен будет пересмотреть свою политику.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что лидер страны Джо  Байден довел до Нетаньяху свою озабоченность по развитию ситуации в регионе после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по гуманитарным работникам World Central Kitchen (WCK). Телефонные переговоры между политиками в Белом доме охарактеризовали как прямые, очень профессиональные и деловые.

США вскоре вынесут на голосование в СБ ООН проект резолюции по ядерному оружию в космосе.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: world central kitchen, белый дом, биньямин нетаньяху, джон кирби, израиль, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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