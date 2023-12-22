Джон Кирби рассказал о работе дипломатов в сфере безопасности космоса.

Американские дипломатические представители на следующей неделе вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник пояснил прессе, что от Москвы власти США ожидают, что российская сторона проголосует "за" принятие данного документа.

Мы вынесем на голосование эту резолюцию в начале следующей недели. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что в марте 2024 года постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о том, что Вашингтон и Токио подготовили совместный проект резолюции, подтверждающей запрет на размещение ядерного оружия в космосе.Затем первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что подготовленный США и Японией текст носит политизированный и оторванный от реальности характер.

В США заявили, что не причастны к удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television