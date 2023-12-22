В США заявили, что не причастны к удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Джон Кирби прокомментировал реакцию на удары иранского представителя Али Шамхани.

Американская администрация при президенте Джо Байдене заверяет в связи с официальными заявлениями Тегерана о том, что власти США никоим образом не были причастны к воздушному удару Израиля по иранскому консульству, расположенному в сирийской столице. Речь идет о том, что Али Шамхани, советник по политическим вопросам духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, объявил публично, что Вашингтон несет прямую ответственность за удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске. Жертвой этой трагедии стали двое генералов из Корпуса стражей исламской революции (Элитные части Вооруженных сил Ирана). Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Пресса попросила чиновника прокомментировать высказывание Али Шамхани.

Позвольте мне внести ясность. Мы не имеем никакого отношения к удару по Дамаску. Мы не принимали в этом никакого участия. Мы не имеем к этому никакого отношения. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Дополнительно Джон Кирби назвал нонсенсом высказывания иранских властей о причастности США к удару, говоря о гипотетической возможность ответных действий со стороны Тегерана в адрес Вашингтона.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance