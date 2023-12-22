В США возмущены ударом Израиля по сотрудникам WCK в секторе Газа

Джон Кирби прокомментировал трагедию на Ближнем Востоке.

В американской администрации при президенте Джо Байдене возмущены ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник пояснил СМИ, почему власти США не осуждают удар со стороны еврейского государства

Мы возмущены известиями об ударе ЦАХАЛ, в результате которого были убиты несколько мирных сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen. Думаю, когда мы говорим "возмущены", можно справедливо охарактеризовать это как осуждение самого удара. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что властям США известно о намерении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ЦАХАЛ "провести расследование" этого инцидента, хотя предварительное расследование уже проведено. Вашингтон планирует ознакомиться с результатами более всеобъемлющего и масштабного по характеру расследования. Согласно изложенной на брифинге информации, у американской стороны сейчас нет доказательств того, что израильские силы намеренно нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии.

Белый дом утверждает, что Киев не причастен к трагедии в "Крокус сити холле".

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance