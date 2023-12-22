Джон Кирби призвал дождаться подробностей трагедии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока что только изучает информацию о произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле" и на данном этапе считает, что киевский режим непричастен к трагедии. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе. Но опять-таки это только что случилось. Мы изучаем это. Но я бы вывел вас из заблуждения, что это имеет какое-либо отношения к Украине, в столь ранее время. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Вечером 22 марта неизвестные преступники устроили стрельбу в "Крокус сити холле" в Красногорске. Трагедия произошла во время концерта музыкальной группы "Пикник". По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата Калашникова.

Белый дом не подтвердил и не опроверг данные, что США требуют от Киева не бить по НПЗ РФ.

Фото и видео: YouTube / CBS News