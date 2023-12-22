Белый дом не подтвердил и не опроверг данные, что США требуют от Киева не бить по НПЗ РФ

Джон Кирби оценил материал Financial Times.

Вашингтон, комментируя сообщения западных СМИ о требованиях к Киеву не наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, заверил прессу в том, что власти США не поощряют вылазки украинских властей внутри российской территории. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Я не стану говорить о подробностях относительно этого сообщения СМИ. Единственное, что я скажу, как я говорил раньше, что мы не поощряем и не обеспечиваем нападения украинских военных на российскую территорию. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Таким образом Джон Кирби комментировал утверждение иностранной газеты Financial Times о том, что в администрации США требуют от Украины прекратить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России. По версии источников данного издания, чиновники предупредили коллег, что подобные удары беспилотников по российским предприятиям энергетического сектора могут привести к росту стоимости на нефть.Дополнительно Вашингтон якобы опасается того, что Москва решится нанести ответный удар по инфраструктуре противника.

Белый дом заявил, что США не обладали информацией о трагедии в "Крокус сити холле" заранее.

Фото и видео: YouTube / CBS News