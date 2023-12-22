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Белый дом заявил, что США не обладали информацией о трагедии в "Крокус сити холле" заранее

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Джон Кирби призвал обратиться за комментариями к Госдепу США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не обладала заблаговременно информацией о трагедии, которая произошла вечером 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Сотрудники СМИ хотели узнать у иностранного чиновника о том, было ли властям США заранее известно о ЧП, учитывая, что их посольство в Москве ее в начале марта предупреждало о возможных вылазках экстремистов в российской столице.

Я не в курсе того, что нам было заблаговременно известно об этом ужасном нападении. Пусть об этом расскажет Госдепартамент. Я не думаю, что это было связано с этой конкретной атакой.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве.

Фото и видео: YouTube / CBS News

Теги: белый дом, джон кирби, красногорск, крокус сити холл
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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