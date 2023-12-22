Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве

Джон Кирби прокомментировал теракт в Красногорске.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в настоящее время пытается получить больше информации о трагедии, которая произошла на территории подмосковном Красногорске, в здании "Крокус сити Холле". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник счел теракт ужасным нападением. Эксперт заметил, что не может привести никаких подробностей, так как у преступлении стало известно незадолго до того, как он вышел к СМИ.

Мы пытаемся получить больше информации. Мы хотели бы переадресовать вас к российским властям, чтобы они рассказали об этом. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли, конечно же, с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби напомнил, что американское посольство в Москве ранее предупреждало сограждан. Дипломаты призывали избегать любых крупных концертов, торговых центров в целях обеспечения безопасности.

США заявили, что не просили Францию прекратить риторику об отправке военных на Украину.

Фото и видео: YouTube / CBS News