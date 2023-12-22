США заявили, что не просили Францию прекратить риторику об отправке военных на Украину

Джон Кирби добавил, что позиция Вашингтона не изменилась.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не просили Францию или другие западные страны прекратить собственную риторику об отправке военнослужащих на территорию Украины, однако при этом сам Вашингтон не намерен идти на такой шаг. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Нет. Это суверенные решения, которые принимают страны. И я могу говорить лишь от имени этой суверенной страны и ее главнокомандующего, который ясно дал понять, что мы не будем отправлять наши войска. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что натовские журналисты на ежедневной основе задают вопросы официальным лицам о позиции Вашингтона по отправке личного состава ВС на Украину.

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Фото и видео: YouTube / CBS News