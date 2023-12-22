В США заявили, что следят за ядерными силами России

Джон Кирби заметил, что в силы сдерживания не вносились изменения.

В американской администрации при президенте Джо Байдене внимательно следят за российскими ядерными силами, но пока что не видят ничего, что заставило бы их сейчас повысить уровень боеготовности собственных сил стратегического сдерживания. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный специалист добавил, что власти США обращают внимание на высказывание официальных должностных лиц в Москве, а также воспринимают их со всей серьезностью.

Мы очень внимательно за этим следим, и мы не видим ничего, что заставило бы нас поверить в необходимость изменения уровня боеготовности наших сил стратегического сдерживания. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В США заявили, что будут внимательно следить за ходом выборов в России.

Фото и видео: YouTube / CBS News